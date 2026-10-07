A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) avalia a ida do candidato ao Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida na próxima segunda-feira (12), data do feriado que homenageia a padroeira do Brasil. Os prós e contras da eventual visita do presidenciável ao local são medidos à luz da polêmica envolvendo a santa que marcou a reta final do primeiro turno da eleição.

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Na segunda-feira, a equipe de Flávio já definiu que ele vai participar de uma carreata de apoio em São José dos Campos, no interior de São Paulo —cidade que fica a 90 km de Aparecida (SP). Dessa forma, a possibilidade de comparecer ao santuário é factível e fica em aberto.