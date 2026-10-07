Campanha de Flávio avalia ir a Aparecida no 12 de outubro
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A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) avalia a ida do candidato ao Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida na próxima segunda-feira (12), data do feriado que homenageia a padroeira do Brasil. Os prós e contras da eventual visita do presidenciável ao local são medidos à luz da polêmica envolvendo a santa que marcou a reta final do primeiro turno da eleição.
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Na segunda-feira, a equipe de Flávio já definiu que ele vai participar de uma carreata de apoio em São José dos Campos, no interior de São Paulo —cidade que fica a 90 km de Aparecida (SP). Dessa forma, a possibilidade de comparecer ao santuário é factível e fica em aberto.
Segundo um integrante da campanha, Flávio não deve ir ao santuário, embora essa hipótese tenha sido discutida. Já outro aliado do senador afirma que a visita está, sim, prevista. Além disso, na segunda, ele deve participar de outros compromissos em São Paulo.
São José dos Campos é reduto eleitoral do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), que foi prefeito da cidade e é aliado de Flávio.
Ao ser questionado sobre sua agenda no dia 12 de outubro, porém, Flávio afirmou à imprensa, nesta terça-feira (6), que estaria em Brasília.
Na semana que antecedeu o primeiro turno, houve boatos de que Flávio destituiria Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, o que foi desmentido pela campanha. Segundo a equipe de Flávio, essa notícia falsa foi impulsionada de forma coordenada pelo PT.
Desde então, Flávio tem feito gestos aos católicos e aos devotos da santa, inclusive carregando sua imagem em atos de campanha.
Agenda
A primeira semana do segundo turno será dedicada à costura de novos apoios a Flávio, notadamente dos candidatos da direita que perderam o primeiro turno e de partidos do centrão que estavam neutros até agora.
Nesta terça-feira, Flávio teve reuniões em Brasília com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito em São Paulo no primeiro turno. O senador também viajou a Goiás para receber apoio de Ronaldo Caiado (PSD).
Já na quarta-feira (7) estão previstos eventos de Flávio com os eleitos do partido Novo, para formalizar o apoio de Romeu Zema (Novo), e com os eleitos do PL, reunindo futuros congressistas e governadores. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), eleita para o Senado, deve participar do encontro, convocado pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.
Na quinta-feira (8), ainda em Brasília, Flávio deve receber os governadores da direita eleitos no domingo (4). Aliados do bolsonarista venceram em 10 estados, enquanto Lula (PT) elegeu cinco governadores. No mesmo dia, está previsto que o presidenciável do PL receba o apoio do Podemos.
Durante a semana, a campanha de Flávio também espera anunciar o embarque do Republicanos, o que pode acontecer na quarta, e da federação formada por PP e União Brasil. Esses três partidos ainda têm reuniões internas marcadas para definir o apoio ao bolsonarista.
Flávio afirmou, nesta terça, que deve ir ao Rio de Janeiro na sexta (9) e no sábado (10).