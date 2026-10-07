O material, indicativo de uso de arma de fogo, também foi encontrado nas duas mangas da blusa usada por ele no dia em que a mulher foi encontrada baleada em casa, em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

Laudos da investigação sobre a morte da técnica de radiologia Larissa da Cruz Morata, 29, apontaram chumbo nas mãos dela e em uma das mãos do marido, o policial militar Vinicius Costa Silva, 26.

O soldado é réu por feminicídio e está preso preventivamente (sem prazo). A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que as investigações prosseguem. A pasta não esclareceu se os laudos permitem identificar quem efetuou o disparo.

Larissa foi morta no dia 6 de setembro. O policial foi preso no dia seguinte e está detido no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital.

Silva nega o crime e afirma que a mulher tirou a própria vida após ele pedir a separação. O advogado Renato Soares, responsável pela defesa do PM, afirmou que os documentos apresentados no processo reforçam a tese de que o soldado não cometeu o crime.