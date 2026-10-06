Joana contou ao g1 que escolheu a cidade pela qualidade de vida, segurança, organização e por considerá-la um município voltado para as famílias. A irmã da atriz já morava em SJC e, durante as visitas ao Brasil, ela passou a se encantar pelo local.

Há um ano, a atriz Joana Balaguer, que interpretou a vilã Jaque em “Malhação”, em 2005, trocou Portugal por São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), para viver com a família.

“Era um lugar que eu falava: 'Bom, se um dia eu for lá para o Brasil, certamente vai ser São José', por conta da qualidade de vida que se tem, com a segurança, com as crianças. É uma cidade muito família, que preza muito a família, organizada.”

Segundo a atriz, a rotina na cidade também facilita a conciliação entre trabalho e vida pessoal. “Aqui eu consigo conciliar o meu trabalho, consigo estar perto das crianças, buscar na escola, estar com eles, estar com o meu marido, consigo fazer tudo.”

Joana e a família compraram recentemente um apartamento no município. “A gente agora fincou aqui”, afirmou.