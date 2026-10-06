06 de outubro de 2026
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CAUSA

Sorellas por elas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação

Você acompanhou pelo meu Instagram o encontro do Club Sorellas na última quarta-feira (30).

Na ocasião, Fer Camargo, fundadora do Club Sorellas, e Luciana Maldonado, Superintendente Instituto Pró IOU, apresentaram uma campanha que me enche de orgulho: Sorellas por Elas! 

Uma mobilização com propósito. Toda a receita obtida com a venda dos lenços Sorellas por Elas será destinada ao Instituto IOU. Participe e adquira o seu, à venda na SIX Academia. Amarre-se a essa causa. 

Saiba mais em Sorellas por Elas.

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