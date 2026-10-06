Você acompanhou pelo meu Instagram o encontro do Club Sorellas na última quarta-feira (30).
Na ocasião, Fer Camargo, fundadora do Club Sorellas, e Luciana Maldonado, Superintendente Instituto Pró IOU, apresentaram uma campanha que me enche de orgulho: Sorellas por Elas!
Uma mobilização com propósito. Toda a receita obtida com a venda dos lenços Sorellas por Elas será destinada ao Instituto IOU. Participe e adquira o seu, à venda na SIX Academia. Amarre-se a essa causa.
Saiba mais em Sorellas por Elas.