O mercado financeiro brasileiro reagiu com forte alta nesta segunda-feira (5) ao resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. O dólar caiu para a casa dos R$ 5, enquanto o Ibovespa avançou quase 8% e ultrapassou pela primeira vez os 200 mil pontos.

No exterior, ativos brasileiros também registraram forte valorização, em meio à percepção de redução do prêmio de risco do país.

Principais números

• Dólar: R$ 5,0022 (-4,12%);

• Mínima do dólar: R$ 4,95, por volta das 10h30;

• Ibovespa: 207.190,44 pontos (+7,85%);

• Máxima do Ibovespa: 209.605,70 pontos;

• Mínima do Ibovespa: 192.137,63 pontos;

• Petróleo Brent: US$ 100,32 (-1,89%);

• Petróleo WTI: US$ 89,43 (-1,84%).

Dólar em queda