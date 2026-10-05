O senador Flávio Bolsonaro (PL) terá nesta terça-feira, 6, em Goiânia (GO), o apoio formal do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e do governador eleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB), na disputa do segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O encontro está previsto para ocorrer às 14h30 e deve reunir prefeitos, deputados, parlamentares e outras lideranças políticas goianas. A agenda faz parte da estratégia da campanha de Flávio para ampliar sua base de apoio após o primeiro turno.
A aproximação foi consolidada após uma conversa telefônica entre Flávio e Caiado na manhã desta segunda-feira, 5. Segundo interlocutores, o ex-governador confirmou que estará ao lado do candidato do PL e acertou que o anúncio seria feito presencialmente em Goiânia.
Ao comentar o assunto, Caiado evitou antecipar detalhes da decisão, mas confirmou o encontro com o senador.
A mobilização também foi mencionada por lideranças do PL em Goiás. O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) afirmou que o evento contará com a presença de representantes do grupo político liderado por Caiado e Daniel Vilela, incluindo prefeitos e parlamentares.
A adesão de Caiado representa mais um movimento da campanha de Flávio para atrair nomes da direita e do centro que disputaram o primeiro turno. Desde a definição dos candidatos que avançaram para a etapa decisiva da eleição, aliados do senador intensificaram as negociações com lideranças e partidos em busca de novos apoios.
No primeiro turno, Caiado terminou a disputa presidencial na quinta colocação, com 2,6 milhões de votos, o equivalente a 2,18% dos votos válidos. Após a divulgação do resultado, o ex-governador afirmou que só definiria sua posição após conversar com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
Posteriormente, a direção nacional do PSD decidiu não apoiar oficialmente nenhum dos candidatos e liberou seus filiados para manifestarem apoio individualmente, o que abriu espaço para a adesão de Caiado à campanha de Flávio.
Durante a corrida eleitoral, Caiado procurou se apresentar como uma alternativa no campo da direita, mantendo diferenças em relação aos principais adversários da disputa. Apesar disso, integrantes dos dois grupos políticos já mantinham diálogo nos bastidores, prevendo uma possível composição para o segundo turno.
Além do apoio de Caiado, o ato em Goiânia marcará o alinhamento formal de Daniel Vilela ao projeto presidencial de Flávio. Eleito para governar Goiás, Vilela participará do evento ao lado de outras lideranças estaduais.
A campanha do senador também busca fortalecer alianças em outros estados. Nesta segunda-feira, 5, Flávio se reuniu em Brasília com o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que anunciou participação ativa na campanha do segundo turno.
Paralelamente, o coordenador político da candidatura, Rogério Marinho, tem conduzido conversas com dirigentes partidários para ampliar o arco de alianças e fortalecer a candidatura nas próximas semanas.