O senador Flávio Bolsonaro (PL) terá nesta terça-feira, 6, em Goiânia (GO), o apoio formal do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e do governador eleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB), na disputa do segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro está previsto para ocorrer às 14h30 e deve reunir prefeitos, deputados, parlamentares e outras lideranças políticas goianas. A agenda faz parte da estratégia da campanha de Flávio para ampliar sua base de apoio após o primeiro turno.

A aproximação foi consolidada após uma conversa telefônica entre Flávio e Caiado na manhã desta segunda-feira, 5. Segundo interlocutores, o ex-governador confirmou que estará ao lado do candidato do PL e acertou que o anúncio seria feito presencialmente em Goiânia.