A movimentação de dois cães levou um casal a localizar o corpo de um jovem de 25 a 28 anos, no fim da tarde de domingo (4), na Rodovia Euclides Gonçalves Ferreira, em Araucária. A vítima apresentava marcas de tiros e queimaduras nas costas e nos braços.

Os pedestres caminhavam pela rodovia quando viram os cachorros entrarem na mata e decidiram verificar o local. Segundo a Guarda Municipal, o jovem estava sem documentos e usava uma pulseira de uma casa noturna de Curitiba.

A Polícia Civil do Paraná e a Polícia Científica realizaram a perícia na área, e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A corporação investiga o caso para identificar a vítima e esclarecer as causas da morte.