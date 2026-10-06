Uma mulher de 59 anos denunciou que foi agredida por um motorista de aplicativo durante corrida em Curitiba (PR), no dia 1º deste mês. Registros de câmeras de segurança mostram qundo o condutor para o veículo, abre a porta traseira, puxa a passageira pelos cabelos e a joga no chão. A vítima sofreu ferimentos no joelho direito, no antebraço e teve queda de tufos de cabelo.
A vítima relatou que a corrida começou no bairro Tatuquara com destino à casa dela. Durante o trajeto, o motorista parou o automóvel alegando que precisava ir ao banheiro. Quando a mulher disse que teve receio de aguardar sozinha no local, o motorista cancelou a viagem pelo aplicativo e a retirou à força do veículo. Mesmo caída, a passageira conseguiu fotografar a placa do carro para repassar às autoridades.
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou inquérito policial e informou que a vítima prestou depoimento nessa segunda-feira (5), entregando fotos e materiais sobre o fato. O caso é investigado como lesão corporal, dano qualificado e injúria. A corporação trabalha na intimação de testemunhas e na localização do investigado.
Em nota, a empresa Uber lamentou o ocorrido, classificou-o como inaceitável e comunicou que desativou a conta do motorista na plataforma. Informou também que disponibilizou a cobertura de seguro da viagem para a usuária e permanece à disposição para colaborar com a investigação policial.
Com informações da Banda B.
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