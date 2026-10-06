O suspeito de roubar uma motocicleta morreu num acidente minutos depois de ter cometido o crime em Belo Horizonte (MG), na noite de domingo (5), na região nordeste da capital.
Apenas 15 minutos depois do acidente, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à colisão entre uma motocicleta e um carro no Anel Rodoviário.
Moto roubada é encontrada no acidente
Um jovem de 21 anos e a namorada foram abordados pelo homem supostamente armado. A vítima entregou uma Honda CG 160 ao acreditar que a arma era verdadeira.
No local do acidente, os militares identificaram que a motocicleta envolvida na colisão era a mesma roubada do casal. O piloto, reconhecido pela vítima como o autor do roubo, morreu no local.
O suspeito não portava documentos e não foi identificado. Próximo ao corpo, foram encontradas partes de uma réplica de pistola, destruída no impacto.
O motorista do Voyage branco, que atingiu a motocicleta, fugiu. A polícia identificou a placa e constatou que o veículo era de uma locadora.
A vítima afirmou estar aliviada pela morte do ladrão. Segundo ele, esta foi a terceira vez que teve uma motocicleta roubada ou furtada.
"Depois que você perde três motos, você tem um alívio de saber que é menos um que está ali para tirar a moto de alguém que precisa e que está trabalhando todos os dias", afirmou.
Com informações da Itatiaia.