O suspeito de roubar uma motocicleta morreu num acidente minutos depois de ter cometido o crime em Belo Horizonte (MG), na noite de domingo (5), na região nordeste da capital.

Apenas 15 minutos depois do acidente, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à colisão entre uma motocicleta e um carro no Anel Rodoviário.

Moto roubada é encontrada no acidente

Um jovem de 21 anos e a namorada foram abordados pelo homem supostamente armado. A vítima entregou uma Honda CG 160 ao acreditar que a arma era verdadeira.