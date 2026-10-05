O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras deste domingo (4) repercutiu na imprensa internacional.

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Veículos dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina destacaram o avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e associaram o resultado ao crescimento de líderes de direita na região.