O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que não levou celular para a cabine de votação neste domingo (4), em Diamantino (MT). Segundo a assessoria, o objeto visto nas mãos do ministro era a carteira funcional, que continha a colinha eleitoral.

A assessoria informou que o celular ficou com um segurança durante a votação e que a mesária confirmou que o aparelho não estava com Gilmar.

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