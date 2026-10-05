O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que não levou celular para a cabine de votação neste domingo (4), em Diamantino (MT). Segundo a assessoria, o objeto visto nas mãos do ministro era a carteira funcional, que continha a colinha eleitoral.
A assessoria informou que o celular ficou com um segurança durante a votação e que a mesária confirmou que o aparelho não estava com Gilmar.
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O episódio repercutiu nas redes sociais após imagens levantarem a suspeita de que o ministro teria levado um celular para a cabine. A Justiça Eleitoral proíbe o uso de celulares e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.
No mesmo dia, o candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) foi flagrado com um celular dentro da cabine de votação, em Araxá (MG). Ele afirmou que usa o aparelho diariamente e que não teria entrado com o celular se tivesse sido avisado.
Até o momento, a Justiça Eleitoral não se manifestou sobre o episódio envolvendo Gilmar Mendes.
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