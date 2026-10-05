Trinta pessoas caíram em um vão de aproximadamente três metros durante festa numa chácara, na madrugada deste domingo (4), em Abadia de Goiás. A laje de um reservatório de água cedeu durante o evento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), algumas pessoas conseguiram sair por conta própria. Uma vítima, com suspeita de fratura numa das pernas, precisou ser resgatada pelos bombeiros.

A vítima estava consciente e foi retirada com o uso de prancha, cordas e escada. Depois, foi encaminhada ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).