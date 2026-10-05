06 de outubro de 2026
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QUEDA DE 3 METROS

Laje cede durante festa e 30 pessoas caem em buraco

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução / CBMGO
A laje de um reservatório de água cedeu durante o evento.
A laje de um reservatório de água cedeu durante o evento.

Trinta pessoas caíram em um vão de aproximadamente três metros durante festa numa chácara, na madrugada deste domingo (4), em Abadia de Goiás. A laje de um reservatório de água cedeu durante o evento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), algumas pessoas conseguiram sair por conta própria. Uma vítima, com suspeita de fratura numa das pernas, precisou ser resgatada pelos bombeiros.

A vítima estava consciente e foi retirada com o uso de prancha, cordas e escada. Depois, foi encaminhada ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).

As demais vítimas receberam atendimento médico no local e foram levadas a unidades de saúde por terceiros. A área foi isolada para avaliação da estrutura.

Com informações do Metrópoles

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