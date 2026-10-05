Da periferia paulistana ao centro financeiro na avenida Faria Lima, passando pelas bordas do estado e setores da administração pública, a presença pulverizada do PCC (Primeiro Comando da Capital) persiste como um desafio à espera de solução no segundo mandato de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O espalhamento de minicracolândias, os roubos de celulares e a alta na violência contra a mulher completam a vidraça da gestão do governador reeleito.

Áreas nas quais o mandato obteve avanços por meio de apostas em parcerias com o setor privado, como o saneamento básico e o transporte sobre trilhos, também reservam expectativas. A avaliação sobre essas agendas dependerá do sucesso da universalização do tratamento de esgoto até 2029, da implantação do trem intercidades entre São Paulo e Campinas e da expansão da rede metroferroviária. O mesmo vale para a requalificação do centro da capital paulista, que inclui a construção da nova sede do governo estadual.

PCC e segurança

A infiltração do crime organizado em múltiplos setores da sociedade é mais que um desafio e assume caráter de ameaça. Investigações apontam indícios de que empresas de fachada operam transporte coletivo, de lavagem dinheiro do narcotráfico nos mercados de combustíveis e imobiliário e de uso de instituições de pagamento como bancos paralelos para a movimentação financeira.