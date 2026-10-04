Flávio diz confiar em 'voto de revolta' no 1º turno
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, após votar no Rio de Janeiro, neste domingo (4), que pesquisas internas do partido indicam transferência de votos de outros candidatos para ele.
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"Tem um movimento claro de voto de revolta já nesse primeiro turno. Quem votaria em outros candidatos já está votando em Flávio Bolsonaro nesse primeiro turno", afirmou.
Flávio atacou Lula ao citar impostos, preço de alimentos e disse que o atual presidente, se reeleito, vai perseguir a imprensa, sem detalhar o motivo da afirmação.
"O Brasil precisa de mudança e a única forma de mudar é com Flávio Bolsonaro. Caso contrário o atual presidente da República vai indicar mais quatro ministros da Suprema Corte, a imprensa será perseguida."
Flávio chegou ao local de votação às 8h05 deste domingo (4).
Ele vota na escola municipal Barão Homem de Melo, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. O senador chegou acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro.
O presidenciável foi saudado por uma dezena de apoiadores que o aguardavam na rua, e passou por grande grupo de cinegrafistas para acessar o portão da escola.
O candidato ao governo do Rio, Douglas Ruas (PL), e os candidatos ao Senado Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) acompanham o voto de Flávio.
Mais cedo, a mãe de Flávio, Rogério Bolsonaro (PL), candidata a deputada federal, também chegou ao local.