O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, após votar no Rio de Janeiro, neste domingo (4), que pesquisas internas do partido indicam transferência de votos de outros candidatos para ele.

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"Tem um movimento claro de voto de revolta já nesse primeiro turno. Quem votaria em outros candidatos já está votando em Flávio Bolsonaro nesse primeiro turno", afirmou.