No Brasil, essa versatilidade encontrou solo fértil. A culinária brasileira adora pratos que unem sofisticação e praticidade, tornando a galette uma escolha certeira para jantares descontraídos, almoços de fim de semana ou pequenas celebrações. Sua maior virtude reside na flexibilidade inigualável: a massa aceita praticamente qualquer combinação que você tenha na geladeira. Ela transita perfeitamente entre versões robustas com carnes suculentas (como frango desfiado ou bacon), opções cremosas com queijos nobres (como brie, gorgonzola ou o sempre bom catupiry e recheios vibrantes à base de vegetais frescos (a abobrinha em rodelas finas pode se tornar um recheio delicioso). A galette que se vê na foto une a acidez suculenta dos tomates à cremosidade do queijo, emoldurados por uma massa folhada perfeitamente dourada.

Preparo

Pré-aqueça o forno a 200°C. Forre uma assadeira com papel-manteiga. Desenrole a massa folhada descongelada sobre o papel. Espalhe um dos queijos no centro, deixando uma borda livre de cerca de 4 centímetros. Distribua o alho picado sobre o queijo e arrume por cima os tomates cortados em rodelas, sobrepondo-as levemente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e um fio generoso de azeite.

Dobre as bordas livres da massa para dentro, cobrindo parcialmente a base dos tomates e criando uma bordinha rústica. Pincele a massa com a gema de ovo batida para garantir um acabamento dourado e brilhante. Salpique gergelim para conseguir maior crocância. Leve ao forno por aproximadamente 25 minutos, ou até que a massa esteja inflada, crocante e dourada. Retire do forno, decore com as folhas frescas de manjericão e sirva morna ou em temperatura ambiente. Pode ser uma entrada ou um acompanhamento.