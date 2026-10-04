O jornalista Márcio Chaer morreu neste sábado (3), em São Paulo, após sofrer um infarto enquanto perseguia um ladrão nas proximidades da Estação Armênia. Ele estava em um carro com outras pessoas quando foi assaltado.

Chaer era diretor executivo da Revista Consultor Jurídico (ConJur), fundada por ele em 1997. O veículo é especializado na cobertura do Poder Judiciário.

A morte foi lamentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e por autoridades do Judiciário, entre elas os ministros do STF Edson Fachin, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Também se manifestaram o presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, Luis Felipe Salomão, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a OAB de São Paulo.