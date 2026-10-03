TSE diz que não há ameaça internacional ou do crime organizado
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.O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, disse neste sábado (3) que as eleições não estão "sob ameaça concreta, seja internacional ou do crime organizado".
A declaração do ministro, a um dia da votação deste domingo (4), acontece após o governo dos Estados Unidos suspender o atendimento em embaixadas e consulados no Brasil na sexta-feira (2) e de a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão para apurar se havia risco às instalações diplomáticas.
Segundo Kassio, o eleitor "não pode acreditar em informações falsas criadas apenas para gerar tumulto e tentar desestabilizar a realização do pleito". "Isso é tirar um dos direitos mais importantes das brasileiras e dos brasileiros", afirmou.
O presidente do TSE diz que "os órgãos de inteligência que trabalham em parceria conosco não apontam qualquer indício" de que haja ameaças internacionais ou do crime organizado.
Após a operação desta sexta, a PF disse que não foram identificados suspeitos de envolvimento com organizações criminosas.
"Trata-se de ação preventiva adotada em investigação sigilosa conduzida pela Polícia Federal e fruto da cooperação permanente com agências de inteligência estrangeiras", disse o órgão, em nota após as buscas e apreensões.
"As medidas pertinentes foram prontamente adotadas, não tendo sido verificados até o momento elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados, tampouco identificados quaisquer suspeitos de envolvimento com organizações criminosas", afirma a nota.
"As investigações prosseguem com a análise dos equipamentos de comunicação e mídias apreendidos e eventuais outras providências necessárias."
Neste sábado, Kassio participou da cerimônia em Brasília que confirmou a integridade e autenticidade dos sistemas instalados nas urnas que serão usadas nestas eleições.
O objetivo foi atestar que os programas responsáveis por receber, processar e totalizar os resultados das urnas eletrônicas estão de acordo com as versões que foram assinadas digitalmente e lacradas pela Justiça Eleitoral ainda em setembro deste ano.
Também foi emitida a zerésima, que mostra que não há nenhum voto na urna, da votação presidente e vice-presidente. O documento foi assinado pelo secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, e por observadores internacionais.
Comentários
1 Comentários
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Sebastião 2 dias atrásO bozonazismo tenta instalar clima de terror, mais uma tentativa de golpe e outro motivo para manda-los para a lata de lixo da história.