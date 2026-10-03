Bueiro explode na avenida Paulista e fere 3 pessoas
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Três pessoas ficaram feridas após a explosão de uma galeria subterrânea na avenida Paulista, na altura da praça Oswaldo Cruz, região central de São Paulo, neste sábado (3).
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, duas mulheres e um homem, sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau pelo corpo e foram encaminhadas à Santa Casa.
Segundo a corporação, elas estavam conscientes ao receberem os primeiros atendimentos, ainda no local.
O impacto fez um trecho da calçada solapar.
A PM descartou relação entre a explosão e o ato político realizado pelo PT na avenida Paulista nesta manhã. A caminhada, que reúne Lula (PT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSB), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), ocorre na esquina da Paulista com a rua Augusta, ponto distante do local da explosão.