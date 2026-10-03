Três pessoas ficaram feridas após a explosão de uma galeria subterrânea na avenida Paulista, na altura da praça Oswaldo Cruz, região central de São Paulo, neste sábado (3).

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, duas mulheres e um homem, sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau pelo corpo e foram encaminhadas à Santa Casa.

Segundo a corporação, elas estavam conscientes ao receberem os primeiros atendimentos, ainda no local.