Sob um forte calor na cidade de Calcutá, na casa dos 29ºC, diante de um público abaixo do esperado, com alguns setores do estádio Salt Lake vazios, a seleção brasileira teve uma atuação em ritmo de treino neste sábado (3) e venceu a Índia por 4 a 0, sem grandes dificuldades.

Além das condições climáticas encontradas pelo elenco de Carlo Ancelotti, a fragilidade do adversário —o 138º no ranking da Fifa— também influenciou o comportamento da equipe canarinho no último amistoso da primeira data para jogos de seleções após a disputa da Copa do Mundo.

Embora tenha afastado o caráter de testes do confronto, o treinador italiano aproveitou o jogo para dar oportunidade a jogadores que tiveram pouco espaço neste começo de ciclo, marcado por um empate (1 a 1) e uma vitória (4 a 2) sobre a Austrália, em dois amistosos disputados na casa do adversário.