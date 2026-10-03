PF - Ela move uma fração do segmento. Na medida em que você começa a chegar mais perto do poder e ter mais chance de influenciar, você começa a sonhar. E abraça o populismo de direita, né? Falo de três frases que retratam uma certa evolução nesse sentido. Primeiro tem aquela frase antiga, "crente não se mete em política". Depois vem "irmão vota em irmão", que é mais um projeto de se apropriar de recursos do Estado e tal. Aí vem uma terceira frase, aquela da Damares Alves: chegou a hora da igreja governar. Aí sim, já é o domínio.

P. - O PT ensaia estratégias para se aproximar de evangélicos. Uma delas é colocar a primeira-dama Janja na linha de frente dessa comunicação. Como avalia?

PF - A ideia de usar a Janja como uma contra-Michelle não cola. A imagem popular dela no meio evangélico não é positiva. E se entregaram esse papel a ela como prêmio de consolação, é pior ainda, porque mostra novamente certo desprezo pelo campo.