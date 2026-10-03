Nove estados terão lei seca em todo o território no primeiro turno das eleições, neste domingo (4), pelo país. Em outros cinco, a restrição de venda e, em alguns casos, de consumo de bebidas alcoólicas será parcial, com proibições determinadas para municípios ou zonas eleitorais específicas. Nos 12 restantes, não haverá lei seca estadual, assim como no Distrito Federal.

Leia mais: Veja como se preparar para votar neste domingo (4)

Em São Paulo, a venda de bebidas está liberada, assim como em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Já no Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí e Roraima, haverá restrição em todo o estado. Bahia, Goiás, Rondônia, Sergipe e Tocantins terão regras específicas para parte de seus territórios.