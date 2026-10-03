A inteligência artificial já faz parte da rotina empresarial de muita gente. Está presente na elaboração de documentos, análise de informações, atendimento ao cliente, programação, criação de conteúdos e em diversas outras atividades que antes dependiam exclusivamente do trabalho humano. A utilização dessas ferramentas trouxe ganhos importantes de produtividade, mas também criou novos desafios. Quanto mais a IA passa a participar de processos internos, acessar informações e executar tarefas, maior é a necessidade de compreender quais são os limites da sua utilização e quem está supervisionando o que ela faz.

Os riscos já estão aparecendo

Um caso recente na Espanha divulgado pela Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) informou sobre um ataque cibernético onde um agente de inteligência artificial, teria identificado uma vulnerabilidade sistêmica e alterado dados pessoais sem intervenção humana. Segundo a autoridade, a apuração ainda depende de investigações adicionais.