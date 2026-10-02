03 de outubro de 2026
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GRANDE APREENSÃO

Fundo falso em ônibus escondia drogas e até submetralhadora

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Receita Federal
Durante a abordagem, a Receita Federal identificou indícios de transporte irregular de mercadorias e lacrou o veículo para uma vistoria detalhada.
Durante a abordagem, a Receita Federal identificou indícios de transporte irregular de mercadorias e lacrou o veículo para uma vistoria detalhada.

O fundo falso sob os bancos de um ônibus de turismo escondia submetralhadora, pistola, revólver, munições, medicamentos e cerca de 1 quilo de haxixe em Santa Catarina. A apreensão foi realizada em Rio do Sul e soma R$ 1,6 milhão em mercadorias.

O ônibus saiu de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Indaial, no Vale do Itajaí. Durante a abordagem, a Receita Federal identificou indícios de transporte irregular de mercadorias e lacrou o veículo para vistoria detalhada.

A inspeção foi realizada na quarta-feira (30), quando os agentes encontraram o compartimento escondido. Segundo a Receita Federal, as armas, munições e medicamentos foram avaliados em pouco mais de R$ 1 milhão.

Também foram encontrados eletrônicos sem documentação nas bagagens dos passageiros, com valor estimado em quase R$ 600 mil.

O motorista, o haxixe, as armas e as munições foram encaminhados à Polícia Federal. Os demais produtos ficam sujeitos ao processo de apreensão administrativa da Receita Federal.

Com informações do NSC Total.

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