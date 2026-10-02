O fundo falso sob os bancos de um ônibus de turismo escondia submetralhadora, pistola, revólver, munições, medicamentos e cerca de 1 quilo de haxixe em Santa Catarina. A apreensão foi realizada em Rio do Sul e soma R$ 1,6 milhão em mercadorias.

O ônibus saiu de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Indaial, no Vale do Itajaí. Durante a abordagem, a Receita Federal identificou indícios de transporte irregular de mercadorias e lacrou o veículo para vistoria detalhada.

A inspeção foi realizada na quarta-feira (30), quando os agentes encontraram o compartimento escondido. Segundo a Receita Federal, as armas, munições e medicamentos foram avaliados em pouco mais de R$ 1 milhão.