Eleitores de pelo menos 21 capitais poderão usar o transporte coletivo sem pagar tarifa no domingo (4), quando ocorre o primeiro turno das eleições gerais.

Em São Paulo, a maior capital do país, o Domingão Tarifa Zero, que já garante ônibus gratuitos aos domingos, será mantido no dia da eleição, das 0h às 23h59. A prefeitura informou que a frota terá 6.900 ônibus, 40% a mais que em um domingo comum. Já a gratuidade no metrô e nos trens metropolitanos ainda não foi definida. Segundo a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), a medida depende de publicação no Diário Oficial do Estado.

Até a publicação desta reportagem, seis capitais ainda não haviam confirmado a gratuidade do transporte no dia da eleição: Boa Vista, Goiânia, Macapá, Natal, Palmas e Rio Branco.