02 de outubro de 2026
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CRIMINALIDADE

VÍDEO mostra GCM morto em tentativa de assalto na Grande SP

Por Bárbara Sá | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/cctv
As imagens mostram que três suspeitos em duas motos abordam o guarda.
As imagens mostram que três suspeitos em duas motos abordam o guarda.

Um guarda civil municipal de Diadema, na Grande São Paulo, morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Eldorado. Francisco dos Santos Silva, 55, estava de folga e quando foi abordado por criminosos.

Segundo informações preliminares, Silva foi atingido no pescoço no cruzamento da rua André Mussolino com a avenida Frei Ambrósio de Oliveira Luz. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Diadema, mas não resistiu.

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparos e constataram que se tratava de um roubo, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens mostram que três suspeitos em duas motos abordam o guarda.

Os criminosos derrubam o GCM da moto e atiram nele.

Os suspeitos fogem sem levar a motocicleta. A polícia apura se o agente estava armado no momento da abordagem e se algum pertence foi levado.

Silva integrava a GCM de Diadema havia 23 anos e era conhecido entre os colegas pelo apelido de Sasá. Ele havia cumprido expediente na véspera do crime.

Em nota, a Prefeitura de Diadema lamentou a morte do agente, prestou solidariedade aos familiares e afirmou que acompanha as investigações.

Veja o vídeo:

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