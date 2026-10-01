VÍDEO mostra GCM morto em tentativa de assalto na Grande SP
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Um guarda civil municipal de Diadema, na Grande São Paulo, morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Eldorado. Francisco dos Santos Silva, 55, estava de folga e quando foi abordado por criminosos.
Segundo informações preliminares, Silva foi atingido no pescoço no cruzamento da rua André Mussolino com a avenida Frei Ambrósio de Oliveira Luz. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Diadema, mas não resistiu.
Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparos e constataram que se tratava de um roubo, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens mostram que três suspeitos em duas motos abordam o guarda.
Os criminosos derrubam o GCM da moto e atiram nele.
Os suspeitos fogem sem levar a motocicleta. A polícia apura se o agente estava armado no momento da abordagem e se algum pertence foi levado.
Silva integrava a GCM de Diadema havia 23 anos e era conhecido entre os colegas pelo apelido de Sasá. Ele havia cumprido expediente na véspera do crime.
Em nota, a Prefeitura de Diadema lamentou a morte do agente, prestou solidariedade aos familiares e afirmou que acompanha as investigações.