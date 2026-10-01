Um guarda civil municipal de Diadema, na Grande São Paulo, morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Eldorado. Francisco dos Santos Silva, 55, estava de folga e quando foi abordado por criminosos.

Segundo informações preliminares, Silva foi atingido no pescoço no cruzamento da rua André Mussolino com a avenida Frei Ambrósio de Oliveira Luz. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Diadema, mas não resistiu.

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparos e constataram que se tratava de um roubo, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).