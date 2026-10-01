Um projeto de lei apresentado no Senado cria o crime de LGBTIcídio e prevê pena de 20 a 40 anos de prisão para homicídios motivados por discriminação relacionada à orientação sexual, identidade ou expressão de gênero ou características sexuais da vítima, reais ou presumidas. A proposta é da senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) e está em tramitação.
O PL 5.481/2026 também inclui o LGBTIcídio no rol de crimes hediondos e prevê agravamento de penas para crimes como lesão corporal, ameaça, perseguição, vias de fato e induzimento ao suicídio ou à automutilação quando houver a mesma motivação discriminatória.
O texto ainda propõe enquadrar como racismo e injúria racial condutas praticadas por essa motivação e estabelece outras medidas de proteção penal à população LGBTQIAPN+.
Segundo a proposta, a motivação discriminatória deve ser identificada a partir das circunstâncias de cada caso. O projeto também prevê a preservação da liberdade de consciência, crença, expressão e religião, desde que não haja incitação à discriminação, hostilidade ou violência.
O projeto foi apresentado em 28 de setembro e aguarda despacho no Senado.
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1 Comentários
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Zé 1 dia atrasTaqueopariu...a Soraya Trambike está com falta do que fazer, hein!