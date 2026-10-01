A ex-gerente do Santander Vanessa Gonçalves Miranda, de 40 anos, foi presa na segunda-feira (28), em Miguelópolis (SP), suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de contas de clientes entre 2024 e 2026.

Segundo a defesa, Vanessa é dependente de jogos, tem ludopatia e tem laudos de depressão e síndrome de burnout. O advogado citou o “jogo do tigrinho”, mas não informou se ela faz tratamento.

O companheiro da investigada, o dentista Adilson Coelho de Paula, de 56 anos, também foi preso preventivamente por suspeita de furto mediante abuso de confiança contra idosos e pessoas vulneráveis. Segundo a investigação, ele retirava dinheiro entregue por Vanessa e era visto saindo da agência com sacolas.