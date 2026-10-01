A ex-gerente do Santander Vanessa Gonçalves Miranda, de 40 anos, foi presa na segunda-feira (28), em Miguelópolis (SP), suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de contas de clientes entre 2024 e 2026.
Segundo a defesa, Vanessa é dependente de jogos, tem ludopatia e tem laudos de depressão e síndrome de burnout. O advogado citou o “jogo do tigrinho”, mas não informou se ela faz tratamento.
O companheiro da investigada, o dentista Adilson Coelho de Paula, de 56 anos, também foi preso preventivamente por suspeita de furto mediante abuso de confiança contra idosos e pessoas vulneráveis. Segundo a investigação, ele retirava dinheiro entregue por Vanessa e era visto saindo da agência com sacolas.
A investigação começou após clientes denunciarem movimentações não reconhecidas. Segundo a Polícia Civil, os valores eram distribuídos em outras contas e destinados a casas de jogos e apostas.
Um dos casos envolve uma idosa de 78 anos, que teve R$ 300 mil retirados da conta. A família também relatou descontos de parcelas de um empréstimo não reconhecido, deixando a aposentadoria em cerca de R$ 1 mil mensais.
O Santander informou que colabora com a investigação e que nenhum cliente terá prejuízo financeiro.
Com informações do NSC Total.