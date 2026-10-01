02 de outubro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Ex-gerente desvia R$2 mi dos clientes e defesa culpa 'Tigrinho'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via NSC Total
Segundo a defesa, Vanessa é dependente de jogos, tem ludopatia e tem laudos de depressão e síndrome de burnout.
Segundo a defesa, Vanessa é dependente de jogos, tem ludopatia e tem laudos de depressão e síndrome de burnout.

A ex-gerente do Santander Vanessa Gonçalves Miranda, de 40 anos, foi presa na segunda-feira (28), em Miguelópolis (SP), suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de contas de clientes entre 2024 e 2026.

Segundo a defesa, Vanessa é dependente de jogos, tem ludopatia e tem laudos de depressão e síndrome de burnout. O advogado citou o “jogo do tigrinho”, mas não informou se ela faz tratamento.

O companheiro da investigada, o dentista Adilson Coelho de Paula, de 56 anos, também foi preso preventivamente por suspeita de furto mediante abuso de confiança contra idosos e pessoas vulneráveis. Segundo a investigação, ele retirava dinheiro entregue por Vanessa e era visto saindo da agência com sacolas.

A investigação começou após clientes denunciarem movimentações não reconhecidas. Segundo a Polícia Civil, os valores eram distribuídos em outras contas e destinados a casas de jogos e apostas.

Um dos casos envolve uma idosa de 78 anos, que teve R$ 300 mil retirados da conta. A família também relatou descontos de parcelas de um empréstimo não reconhecido, deixando a aposentadoria em cerca de R$ 1 mil mensais.

O Santander informou que colabora com a investigação e que nenhum cliente terá prejuízo financeiro.

Com informações do NSC Total.

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