Mensagens da lobista Roberta Luchsinger mostram que o então embaixador do Brasil em Madri, Orlando Leite Ribeiro, ofereceu apoio da embaixada durante a mudança de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e da família para a Espanha, em 2025.

O diplomata se colocou à disposição para auxiliar na escolha de escolas e indicou uma funcionária da embaixada para acompanhar Luchsinger e Renata Abreu Moreira, mulher de Lulinha, em visitas. Ele também ofereceu uma van para ajudar na compra de móveis, mas o Itamaraty afirma que o veículo não foi utilizado.

As mensagens também mostram que Ribeiro orientou Luchsinger sobre escolas e bairros de Madri e intermediou uma reunião dela com o reitor da Universidade de Salamanca.