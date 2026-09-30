02 de outubro de 2026
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Itamaraty ajudou na mudança de Lulinha para Madri, mostra jornal

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Metrópoles
Diplomata se colocou à disposição para auxiliar na escolha de escolas e ofereceu van para ajudar na compra de móveis.
Diplomata se colocou à disposição para auxiliar na escolha de escolas e ofereceu van para ajudar na compra de móveis.

Mensagens da lobista Roberta Luchsinger mostram que o então embaixador do Brasil em Madri, Orlando Leite Ribeiro, ofereceu apoio da embaixada durante a mudança de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e da família para a Espanha, em 2025.

O diplomata se colocou à disposição para auxiliar na escolha de escolas e indicou uma funcionária da embaixada para acompanhar Luchsinger e Renata Abreu Moreira, mulher de Lulinha, em visitas. Ele também ofereceu uma van para ajudar na compra de móveis, mas o Itamaraty afirma que o veículo não foi utilizado.

As mensagens também mostram que Ribeiro orientou Luchsinger sobre escolas e bairros de Madri e intermediou uma reunião dela com o reitor da Universidade de Salamanca.

Em março de 2025, o embaixador agradeceu a Luchsinger e Renata por um presente e afirmou que estava ajudando no processo de instalação em Madri. Ribeiro deixou a embaixada em julho daquele ano, quando foi transferido para a República Tcheca.

Procurado pelo Metrópoles, o Itamaraty confirmou que o setor educacional da embaixada prestou apoio a Luchsinger em relação às escolas locais.

Com informações do Metrópoles.

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