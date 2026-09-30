01 de outubro de 2026
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COINCIDÊNCIAS

Influencer de pornô é confundida com candidata conservadora

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via Metrópoles
A criadora de conteúdo descobriu que sua xará é a médica Aline Maria Rodrigues de Lima, candidata pelo Republicanos com o nome de urna Dra. Aline Lima.
A criadora de conteúdo descobriu que sua xará é a médica Aline Maria Rodrigues de Lima, candidata pelo Republicanos com o nome de urna Dra. Aline Lima.

A influenciadora Aline Limas, de 31 anos, passou a receber mensagens de eleitores que acreditavam que ela disputava uma vaga na Câmara dos Deputados por Goiás. A confusão resultou da semelhança entre o nome dela e o de uma candidata do estado.

A criadora de conteúdo descobriu que sua xará é a médica Aline Maria Rodrigues de Lima, candidata pelo Republicanos com o nome de urna Dra. Aline Lima.

Aline Limas se chama oficialmente Aline Eliete Lima Rodrigues. As duas têm em comum os nomes Aline, Lima e Rodrigues. Além disso, ambas têm ligação com a área da saúde.

Antes de trabalhar com produção de conteúdo adulto, Aline Limas atuou por 11 anos na enfermagem e foi chefe de uma UTI. Já a candidata é médica.

Segundo a influenciadora, as mensagens recebidas incluíam perguntas sobre propostas eleitorais e sobre como ela conciliaria um eventual trabalho no Congresso com o perfil na plataforma de conteúdo adulto.

Nas redes sociais, Aline esclareceu que não é candidata, não participa da campanha e não tem relação com a política que disputa a eleição. A campanha de Dra. Aline Lima não se manifestou.

Com informações do Metrópoles.

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