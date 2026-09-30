01 de outubro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Mulher e filha são assassinadas horas após acidente com morte

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCSP
Janaína Duarte Santiago e a criança foram encontradas mortas com sinais de facadas na sexta-feira (26), horas depois de o homem morrer no acidente.
Janaína Duarte Santiago e a criança foram encontradas mortas com sinais de facadas na sexta-feira (26), horas depois de o homem morrer no acidente.

A Polícia Civil de Cosmópolis, no interior de São Paulo, investiga se as mortes de uma mulher e de sua filha têm relação com a morte de um homem de 34 anos em um acidente de carro.

Janaína Duarte Santiago e a criança foram encontradas mortas com sinais de facadas na sexta-feira (26), horas depois de o homem morrer no acidente.

Segundo o delegado Marco Antônio Pozeti, o homem e Janaína mantinham um relacionamento e moravam juntos. O carro que ele dirigia estava registrado no nome dela. O homem, porém, não era pai da criança.

Exames iniciais da perícia no acidente não encontraram ferimentos incompatíveis com uma colisão. Mesmo assim, o delegado solicitou exames de DNA nos corpos do homem, da mulher e da criança para verificar se existe alguma relação entre os casos.

Pozeti afirmou que ainda é cedo para estabelecer uma ligação direta entre as mortes.

Com informações do Metrópoles.

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