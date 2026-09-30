A Polícia Civil de Cosmópolis, no interior de São Paulo, investiga se as mortes de uma mulher e de sua filha têm relação com a morte de um homem de 34 anos em um acidente de carro.

Janaína Duarte Santiago e a criança foram encontradas mortas com sinais de facadas na sexta-feira (26), horas depois de o homem morrer no acidente.

Segundo o delegado Marco Antônio Pozeti, o homem e Janaína mantinham um relacionamento e moravam juntos. O carro que ele dirigia estava registrado no nome dela. O homem, porém, não era pai da criança.