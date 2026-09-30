Exames do Instituto de Medicina Legal (IML) indicam que o bebê encontrado carbonizado no Recanto das Emas, no Distrito Federal, nasceu vivo. O corpo foi localizado na sexta-feira (25).

Segundo o delegado responsável pela investigação, os exames apontam que a criança já estava morta quando foi queimada. Ainda não foi possível determinar quando ocorreu a morte nem a causa.

A conclusão do IML contrasta com o depoimento da mãe, que afirmou à polícia que o bebê morreu em aborto espontâneo.