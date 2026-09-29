O deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) ameaçou sacar uma arma durante uma discussão com militantes do PSOL na manhã desta segunda-feira (28).

O também deputado estadual Flávio Serafini (PSOL), candidato para quem os militantes faziam campanha, registrou boletim de ocorrência na 19ª DP (Tijuca).

Knoploch, por meio de assessoria, admitiu ter mostrado a arma, mas disse que não a usou. Afirmou ainda que o objeto é legalizado. A assessoria não informou por que o candidato fazia campanha armado.