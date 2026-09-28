Diante das incertezas que cercam o futebol brasileiro após a Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que proíbe a operação e a publicidade das casas de apostas online no Brasil, os clubes paulistas indicaram nesta segunda-feira (28) que vão atuar de forma conjunta para entender a extensão do impacto financeiro causado pela medida e como buscar alternativas ao cenário.

A ideia é evitar que algum time do estado tome posições isoladas que possam enfraquecer uma ação de grupo. Na manhã desta segunda, representantes de 11 times participaram de uma reunião intermediada pela FPF (Federação Paulista de Futebol), que tem atuado para unir os clubes.

Estiveram presentes representantes de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Mirassol e Red Bull Bragantino, da Série A do Campeonato Brasileiro, além de Botafogo, Novorizontino, Ponte Preta e São Bernardo, da Série B, e do Juventus, da Segunda Divisão Paulista.