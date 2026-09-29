30 de setembro de 2026
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BRIGA EM CASA

Para defender filha, mãe esfaqueia o próprio namorado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Plantão Maringá
O homem quebrou objetos, inclusive o vidro de um carro, além de ter destruído a porta de vidro do imóvel.
O homem quebrou objetos, inclusive o vidro de um carro, além de ter destruído a porta de vidro do imóvel.

Uma mulher esfaqueou o namorado durante uma briga familiar para impedir que ele agredisse a filha adolescente, em Maringá, no Noroeste do Paraná. O caso aconteceu ocorreu no sábado (26), no Parque Itaipu.

O homem chegou em casa "alterado", conforme relato à polícia, e começou a discutir com a companheira. Durante a confusão, quebrou objetos, inclusive o vidro de um carroa, além de ter destruído a porta de vidro do imóvel.

A adolescente tentou intervir, mas o homem avançou contra ela. A jovem pegou uma faca para se proteger, mas foi segurada e agredida pelo padrasto.

Ao ver a cena, a mãe pegou outra faca e atingiu o companheiro com três golpes. Ele foi encontrado gravemente ferido dentro da casa por policiais militares.

Um dos agentes, que é estudante de medicina, iniciou os primeiros socorros para conter a hemorragia, em seguida, uma equipe do Samu levou o homem ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá.

Com informações da Banda B.

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