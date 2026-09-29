Uma mulher esfaqueou o namorado durante uma briga familiar para impedir que ele agredisse a filha adolescente, em Maringá, no Noroeste do Paraná. O caso aconteceu ocorreu no sábado (26), no Parque Itaipu.

O homem chegou em casa "alterado", conforme relato à polícia, e começou a discutir com a companheira. Durante a confusão, quebrou objetos, inclusive o vidro de um carroa, além de ter destruído a porta de vidro do imóvel.

A adolescente tentou intervir, mas o homem avançou contra ela. A jovem pegou uma faca para se proteger, mas foi segurada e agredida pelo padrasto.