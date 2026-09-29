O capitão de navio Iran Peixoto Martins Costa, de 39 anos, morreu ao sofrer parada cardiorrespiratória enquanto almoçava no restaurante de um shopping de Goiânia (GO), na tarde de domingo (27).

Uma enfermeira que estava no local prestou os primeiros atendimentos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Socorristas do restaurante também participaram do atendimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, foram feitas manobras de reanimação durante uma hora. Após os procedimentos de suporte avançado, um médico declarou a morte de Iran.