30 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SUBITAMENTE

Capitão de navio passa mal e morre em restaurante

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Rede social via Metrópoles
Familiares informaram que ainda não sabem o que provocou a parada cardiorrespiratória do capitão Iran.
Familiares informaram que ainda não sabem o que provocou a parada cardiorrespiratória do capitão Iran.

O capitão de navio Iran Peixoto Martins Costa, de 39 anos, morreu ao sofrer parada cardiorrespiratória enquanto almoçava no restaurante de um shopping de Goiânia (GO), na tarde de domingo (27).

Uma enfermeira que estava no local prestou os primeiros atendimentos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Socorristas do restaurante também participaram do atendimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, foram feitas manobras de reanimação durante uma hora. Após os procedimentos de suporte avançado, um médico declarou a morte de Iran.

O corpo foi encaminhado à UPA Chácara do Governador e ficou sob os cuidados da equipe médica para posterior retirada pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO).

Familiares informaram que ainda não sabem o que provocou a parada cardiorrespiratória. O capitão foi sepultado nessa segunda-feira (28).

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários