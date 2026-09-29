O piloto paranaense Alex Czaika, de 29 anos, morreu após sofrer um acidente durante um campeonato de arrancada no Autódromo de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, no domingo (27).

Alex, que morava em Rio Negro, no Sudeste do Paraná, conduzia uma Volkswagen Saveiro durante a prova quando o veículo capotou e pegou fogo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento da largada e, depois, o carro tomado pelas chamas.

O piloto foi retirado do veículo, recebeu atendimento ainda no autódromo e foi levado ao Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, mas não resistiu aos ferimentos.