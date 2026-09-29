O vereador Wesley Claudio (Novo) teve a orelha decepada durante um assalto à própria casa, em Rondonópolis (MT), na noite de domingo (27). Ele estava com a esposa e um dos filhos quando a família foi feita refém.
Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, os três foram amarrados pelos criminosos, que exigiam dinheiro do parlamentar. O grupo levou cerca de R$ 42 mil, celulares e o carro da família.
Até o momento, não há informações sobre a prisão dos suspeitos. A Polícia Civil investiga o caso.
Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (28), a assessoria de Wesley informou que o vereador e os familiares estão bem e agradeceu as mensagens recebidas.
Com informações do Metrópoles.