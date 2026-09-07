A seis dias do primeiro turno das eleições, sete estados apresentam, segundo análise baseada em pesquisas da Quaest e do Datafolha, cenários em que a disputa pelo governo pode ser definida em 4 de outubro: Roraima, Amapá, Piauí, Paraíba, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina.
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A análise considera os casos em que o candidato na liderança supera, fora da margem de erro, a soma dos demais concorrentes. Em São Paulo, pesquisa Datafolha de 24 de setembro registrou Tarcísio de Freitas com 50% e Fernando Haddad com 30%. Em Santa Catarina, Jorginho Mello aparece com vantagem, enquanto em Roraima Arthur Henrique lidera.
Um segundo grupo reúne Bahia, Alagoas, Ceará e Pernambuco, onde o primeiro turno também pode definir a eleição, mas há maior proximidade entre os candidatos. Na Bahia, pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (28) apontou Jerônimo Rodrigues com 47% e ACM Neto com 43%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
Em Pernambuco, Raquel Lyra e João Campos aparecem próximos. No Ceará, Ciro Gomes e Elmano de Freitas concentram a maior parte das intenções de voto. Em Alagoas, JHC e Renan Filho disputam em cenário competitivo.
Já Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso aparecem com cenário mais encaminhado para um segundo turno. Em Minas Gerais, pesquisa Real Time Big Data de 21 de setembro mostrou Cleitinho com 35%, Patrus Ananias com 19% e Alexandre Kalil e Mateus Simões com 10% cada. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes tinha 36% contra 23% de Douglas Ruas em pesquisa Quaest.
Com informações do Metrópoles.