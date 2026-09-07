A seis dias do primeiro turno das eleições, sete estados apresentam, segundo análise baseada em pesquisas da Quaest e do Datafolha, cenários em que a disputa pelo governo pode ser definida em 4 de outubro: Roraima, Amapá, Piauí, Paraíba, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina.

Leia também: Lula tem empate técnico com Flávio e Caiado no 2º turno

A análise considera os casos em que o candidato na liderança supera, fora da margem de erro, a soma dos demais concorrentes. Em São Paulo, pesquisa Datafolha de 24 de setembro registrou Tarcísio de Freitas com 50% e Fernando Haddad com 30%. Em Santa Catarina, Jorginho Mello aparece com vantagem, enquanto em Roraima Arthur Henrique lidera.