Após o governo federal anunciar o veto às operações das bets no Brasil, a maioria dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro patrocinados pelas empresas de apostas online optou pelo silêncio, no aguardo de eventuais desdobramentos da medida.

Na avaliação de juristas consultados pela reportagem, os cenários mais prováveis hoje apontam para as rescisões dos contratos milionários firmados ao longo dos últimos anos, com a possibilidade de as agremiações esportivas cobrarem o governo judicialmente pelas perdas financeiras que poderão sofrer.

Entre os quatro grandes times paulistas na elite do futebol brasileiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos informaram que não vão se pronunciar no momento.