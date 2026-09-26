O ex-presidente José Sarney, 96, voltou a ser internado nesta quinta-feira (24), em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento de um quadro de pneumonia bacteriana. De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o quadro é estável.

Sarney havia sido internado no último dia 13, em São Luís, e recebeu alta três dias depois. Na capital paulista, deverá passar por exames e está sob os cuidados de uma equipe coordenada pelo médico Roberto Kalil Filho.

A pneumonia é uma inflamação do pulmão geralmente causada por um agente infeccioso, como bactérias, vírus ou fungos.