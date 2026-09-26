Apesar de ter atendido à determinação do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, e tornado públicos mais de 50 processos do caso Master, o ministro André Mendonça decidiu manter sob sigilo um braço da investigação que envolve o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL).

Castro é suspeito de operacionalizar uma aplicação de R$ 3 bilhões no Master por meio do Rioprevidência, fundo de pensão dos servidores do Estado. No caso mantido em segredo, Mendonça negou em julho um pedido da PF (Polícia Federal) para realizar uma segunda operação de busca contra o ex-governador.

A primeira operação da Compliance Zero contra Castro ocorreu em 26 de maio deste ano. Com aval de Mendonça, relator do caso, a PF vasculhou a cobertura onde o ex-governador mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Essa parte da investigação está pública.