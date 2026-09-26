28 de setembro de 2026
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TRAGÉDIA

Descarga elétrica mata dois homens e fere outros dois em obra

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Globo
Dois homens morreram eletrocutados em uma obra na manhã desta sexta-feira (25) na Rua Cuiabá, em Santo André, no ABC Paulista
Dois homens morreram eletrocutados em uma obra na manhã desta sexta-feira (25) na Rua Cuiabá, em Santo André, no ABC Paulista

Dois homens morreram após sofrer uma descarga elétrica durante a reforma de uma casa em Santo André, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, eles içavam uma telha quando ela atingiu a fiação elétrica. Outras duas pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu em uma residência na rua Cuiabá.

Duas vítimas morreram no local, que foi isolado para o trabalho da perícia.

Uma das pessoas feridas sofreu queimaduras nos pés e nas mãos e foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a um pronto-socorro.

A outra teve lesões superficiais, recusou atendimento do Samu e permaneceu no local. A ocorrência será registrada no 3º Distrito Policial de Santo André, informou a PM.

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