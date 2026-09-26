Dois homens morreram após sofrer uma descarga elétrica durante a reforma de uma casa em Santo André, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, eles içavam uma telha quando ela atingiu a fiação elétrica. Outras duas pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu em uma residência na rua Cuiabá.

Duas vítimas morreram no local, que foi isolado para o trabalho da perícia.