Um homem foi preso nesta sexta-feira (25) em Campinas, no interior de São Paulo, em desdobramento da Operação Infiltrados, que investiga um plano atribuído a suspeitos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) para matar um promotor do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

O Ministério Público afirma que ele movimentava dinheiro para um policial já denunciado e forneceu um celular clandestino ao grupo. A identidade não foi informada.

A prisão ocorreu após promotores analisarem documentos, celulares e notebooks apreendidos na primeira fase da operação, em junho. O Gaeco também cumpre um mandado de busca e apreensão nesta sexta, com apoio do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Campinas.