Um em cada cinco brasileiros adultos afirma ter visto ou recebido imagens de meninas ou mulheres nuas ou violentadas que poderiam ter sido alteradas por inteligência artificial, aponta pesquisa do Instituto Natura e da Avon.

Entre os entrevistados no Brasil, 12% disseram ter certeza de que as imagens haviam sido feitas com IA. Outros 8% ficaram em dúvida se eram reais. Mais 1% afirmou que os registros envolviam a si próprio ou alguém conhecido. A pesquisa foi feita com 2.845 pessoas, incluindo 345 entrevistas adicionais feitas em Alagoas.

Realizada pela Quiddity entre junho e julho de 2026, a pesquisa aplicou questionários online. Todos os participantes foram recrutados em redes sociais. A margem de erro de 1,96 ponto percentual, com nível de confiança de 95%.