Na ciclovia da avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, bicicletas elétricas e convencionais, autopropelidos e até motos vão se acumulando à medida que a manhã avança.

É esse fluxo que os painéis instalados ao longo do trajeto tentam medir há um mês. Eles mostram a velocidade de quem passa, mas não registram as duas faixas ao mesmo tempo: o equipamento capta só a faixa que está diante dele, de acordo com a posição em que foi instalado. Em outros pontos da ciclovia, os painéis mudam de lado para acompanhar a circulação.

Quem trabalha no entorno vê a rotina de perto. Na barraca de lanche da praça Buritama, ao lado da ciclovia, Benzaliel Araújo, 44, diz que parte dos usuários não respeita os limites de velocidade.