Você já pensou que uma conversa aparentemente particular com uma inteligência artificial pode, em determinadas circunstâncias, acabar sendo analisada em uma investigação ou até fazer parte de um processo judicial? O assunto ganhou atenção recentemente depois que uma conversa mantida com uma IA apareceu no contexto da investigação do caso Master no Brasil. Mais do que discutir o conteúdo daquela conversa específica, o caso levanta uma questão que ainda é pouco explorada: afinal, o que acontece com aquilo que escrevemos para uma inteligência artificial?

Uma conversa pode ser prova?

Uma conversa com uma inteligência artificial pode, dependendo do caso, integrar um conjunto de elementos analisados em uma investigação. Mas isso não significa que uma mensagem isolada seja automaticamente uma confissão ou que seu conteúdo, por si só, prove determinado fato. Como qualquer outro elemento digital, é preciso avaliar origem, integridade, contexto e possibilidade de atribuição. De onde veio aquela conversa? Quem utilizava a conta? O dispositivo estava sob posse daquela pessoa? A conta estava autenticada? O conteúdo foi extraído diretamente do aparelho ou obtido de outra fonte? Houve preservação adequada dos dados? Essas perguntas são fundamentais!