Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada dessa quinta-feira (24), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), durante uma tentativa de receber parte do pagamento de uma dívida.

Segundo a Polícia Militar, Diego Moreira Coutinho foi ao bairro Estrela Dalva acompanhado da namorada para receber cinco pedras de crack de um homem conhecido como Cabelinho.

O casal encontrou o devedor na Rua João Batista. De acordo com testemunha, o suspeito disse que buscaria a droga e retornou armado. Diego estava em uma motocicleta quando foi baleado.