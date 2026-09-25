26 de setembro de 2026
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Homem é morto a tiros ao receber pagamento de dívida em crack

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PMMG
De acordo com testemunha, o suspeito disse que buscaria a droga e retornou armado.
De acordo com testemunha, o suspeito disse que buscaria a droga e retornou armado.

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada dessa quinta-feira (24), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), durante uma tentativa de receber parte do pagamento de uma dívida.

Segundo a Polícia Militar, Diego Moreira Coutinho foi ao bairro Estrela Dalva acompanhado da namorada para receber cinco pedras de crack de um homem conhecido como Cabelinho.

O casal encontrou o devedor na Rua João Batista. De acordo com testemunha, o suspeito disse que buscaria a droga e retornou armado. Diego estava em uma motocicleta quando foi baleado.

A vítima tentou fugir, mas caiu algumas quadras depois e morreu ali. A perícia identificou três perfurações: duas nas costas e uma na cabeça.

A Polícia Militar fez buscas pelo suspeito, mas não o localizou.

Com informações da Itatiaia.

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