Uma aluna criou um falso obituário da própria professora e uma nota de pesar atribuída à escola para divulgar o suposto cancelamento das aulas na Escola Estadual Professor Francisco Coccaro, em Sorocaba (SP).

Segundo a Secretaria de Educação, a estudante usou como base o comunicado real de uma funerária da cidade e substituiu o nome e a foto da pessoa falecida pelos dados da professora. Também alterou informações sobre o velório e o cortejo.

O material foi publicado nas redes sociais junto a uma falsa nota da escola, que informava a suspensão das aulas e pedia homenagens à professora.