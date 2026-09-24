Uma aluna criou um falso obituário da própria professora e uma nota de pesar atribuída à escola para divulgar o suposto cancelamento das aulas na Escola Estadual Professor Francisco Coccaro, em Sorocaba (SP).
Segundo a Secretaria de Educação, a estudante usou como base o comunicado real de uma funerária da cidade e substituiu o nome e a foto da pessoa falecida pelos dados da professora. Também alterou informações sobre o velório e o cortejo.
O material foi publicado nas redes sociais junto a uma falsa nota da escola, que informava a suspensão das aulas e pedia homenagens à professora.
A Unidade Regional de Ensino de Sorocaba convocou os responsáveis pela aluna e aplicou medidas disciplinares. Os pais decidiram afastá-la temporariamente da escola e ainda avaliam possível transferência.
A professora recebeu licença e passou a contar com acolhimento e apoio psicológico do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva).
A Secretaria de Educação afirmou repudiar condutas que prejudiquem a imagem, a integridade ou a tranquilidade da equipe escolar. A escola não havia se manifestado até a última atualização, e a funerária Ossel informou desconhecer o caso.
Com informações do g1.