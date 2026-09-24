25 de setembro de 2026
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TEMPORAIS NO RS

Homem foi arrastado por correnteza enquanto limpava tubulação

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Metrópoles
Edson desapareceu na segunda-feira (21) e foi encontrado morto no dia seguinte.
Edson desapareceu na segunda-feira (21) e foi encontrado morto no dia seguinte.

Édson Luís da Silva, de 46 anos, morreu ao ser arrastado pela correnteza enquanto tentava retirar galhos e resíduos da tubulação de sua casa durante um temporal em Caxias do Sul (RS). Ele desapareceu na segunda-feira (21) e foi encontrado morto no dia seguinte.

O filho participou das buscas e encontrou o corpo num trecho aberto da tubulação. Os bombeiros retiraram a vítima na manhã de terça-feira (22), numa operação dificultada pelo volume de água.

A morte de Édson elevou para quatro o número de vítimas dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde domingo (20).

Com informações da Banda B.

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