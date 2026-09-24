Leah Stewart, de 34 anos, revelou que o último enxerto de pele feito durante a recuperação após um ataque de tubarão em Coogee, na Austrália, não funcionou. A mãe perdeu o braço esquerdo abaixo do cotovelo no ataque, em 13 de junho.

Em vídeo publicado no Instagram, Leah contou que recebeu a confirmação da falha do enxerto após avaliação médica. Três meses e meio após o ataque, o ferimento na perna continua aberto. A pele retirada da coxa direita foi usada para tentar reparar a lesão na perna esquerda, mas o procedimento não teve o resultado esperado.

Leah também informou que fez pausa no uso do curativo a vácuo utilizado que ajuda a fixar o enxerto, o que permite mais liberdade de movimento. Esta é a segunda vez que um enxerto não funciona durante a recuperação.